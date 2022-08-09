https://ria.ru/20220809/minoborony-1808290465.html

ВС России уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил

ВС России уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил - РИА Новости, 09.08.2022

ВС России уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил

Российская авиация ракетным ударом уничтожила в Винницкой области командный пункт воздушных сил Украины, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:16

2022-08-09T13:16

2022-08-09T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

винницкая область

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская авиация ракетным ударом уничтожила в Винницкой области командный пункт воздушных сил Украины, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220809/vs-1808290603.html

винницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), винницкая область