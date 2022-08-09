https://ria.ru/20220809/metro-1808243430.html
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график - РИА Новости, 09.08.2022
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график
Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:22
2022-08-09T11:22
2022-08-09T11:24
россия
москва
департамент транспорта г. москвы
метро
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на северном участке "зеленой" линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути."Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, департамент транспорта г. москвы, метро, происшествия
11:22 09.08.2022 (обновлено: 11:24 09.08.2022)
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график
Движение на зеленой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком