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Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график - РИА Новости, 09.08.2022
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Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график - РИА Новости, 09.08.2022
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график
Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:22
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россия
москва
департамент транспорта г. москвы
метро
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на северном участке "зеленой" линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути."Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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россия, москва, департамент транспорта г. москвы, метро, происшествия
11:22 09.08.2022 (обновлено: 11:24 09.08.2022)
 
Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график

Движение на зеленой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир проходит через турникет
Пассажир проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир проходит через турникет. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на северном участке "зеленой" линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
"Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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