https://ria.ru/20220809/metro-1808243430.html

Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график

Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график - РИА Новости, 09.08.2022

Движение на зеленой ветке московского метро возвратили в график

Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:22

2022-08-09T11:22

2022-08-09T11:24

россия

москва

департамент транспорта г. москвы

метро

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768752347_0:27:3086:1763_1920x0_80_0_0_85e06067755b5b3a57967a05fb812d9d.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на северном участке "зеленой" линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути."Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, департамент транспорта г. москвы, метро, происшествия