https://ria.ru/20220809/kitay-1808340848.html
ВВС и ВМС Китая провели маневры на учениях близ Тайваня
ВВС и ВМС Китая провели маневры на учениях близ Тайваня - РИА Новости, 09.08.2022
ВВС и ВМС Китая провели маневры на учениях близ Тайваня
ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:27
2022-08-09T15:27
2022-08-09T15:35
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК."Восточная зона боевого командования 9 августа продолжила проведение совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", – говорится в заявлении командования в соцсети WeChat.Сообщается, что военно-морские силы зоны боевого командования для участия в маневрах направили фрегат, судя по опубликованному в том же посте видео, речь идет о фрегате "Хуанган" с бортовым номером 577, который стоит на вооружении ВМС с 2015 года.Военно-воздушные силы направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения, истребители, самолет-заправщик, самолет для создания радиоэлектронных помех. Точное число направленных в зону учений самолетов не приводится.В заявлении указано, что в ходе маневров основной акцент был сделан на задачах по завоеванию господства в воздухе и ведению воздушного боя, осуществлению дозаправки в воздухе и поддержке военно-морских сил с целью "отработки совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях".Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html
https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807924676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, народно-освободительная армия китая
15:27 09.08.2022 (обновлено: 15:35 09.08.2022)
ВВС и ВМС Китая провели маневры на учениях близ Тайваня
Китайские летчики и моряки отработали совместное блокирование на учениях близ Тайваня
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.
"Восточная зона боевого командования 9 августа продолжила проведение совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", – говорится в заявлении командования в соцсети WeChat.
Сообщается, что военно-морские силы зоны боевого командования для участия в маневрах направили фрегат, судя по опубликованному в том же посте видео, речь идет о фрегате "Хуанган" с бортовым номером 577, который стоит на вооружении ВМС с 2015 года.
Военно-воздушные силы направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения, истребители, самолет-заправщик, самолет для создания радиоэлектронных помех. Точное число направленных в зону учений самолетов не приводится.
В заявлении указано, что в ходе маневров основной акцент был сделан на задачах по завоеванию господства в воздухе и ведению воздушного боя, осуществлению дозаправки в воздухе и поддержке военно-морских сил с целью "отработки совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях".
Народно-освободительная армия Китая
в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на Тайвань
организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК
у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.