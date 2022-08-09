https://ria.ru/20220809/kanada-1808198791.html

В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине

В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине - РИА Новости, 09.08.2022

В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине

Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:22

2022-08-09T03:22

2022-08-09T03:22

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине.Ряд изданий ранее сообщал, что бойцы сил специальных операций Канады, находясь на украинской территории, участвуют в подготовке местных военных, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений.Сообщения СМИ он назвал разочаровывающими и спекулятивными."Если бы это было правдой, то подвергло бы опасности наши войска. А зачем кому-либо хотеть поставить под угрозу канадских военных?" — сказал Эйр.Он добавил, что в ближайшее время несколько сотен канадских военных начнут подготовку украинских солдат на территории Великобритании.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html

https://ria.ru/20220805/dnr-1807604227.html

канада

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в мире, канада, украина, великобритания