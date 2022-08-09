https://ria.ru/20220809/kanada-1808198791.html
В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине
В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине
Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:22
2022-08-09T03:22
2022-08-09T03:22
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине.Ряд изданий ранее сообщал, что бойцы сил специальных операций Канады, находясь на украинской территории, участвуют в подготовке местных военных, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений.Сообщения СМИ он назвал разочаровывающими и спекулятивными."Если бы это было правдой, то подвергло бы опасности наши войска. А зачем кому-либо хотеть поставить под угрозу канадских военных?" — сказал Эйр.Он добавил, что в ближайшее время несколько сотен канадских военных начнут подготовку украинских солдат на территории Великобритании.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html
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в мире, канада, украина, великобритания
В Оттаве ушли от ответа на вопрос про канадских военных на Украине
Глава генштаба Канады ушел от ответа на вопрос о том, есть ли на Украине канадские военные