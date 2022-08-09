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В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины - РИА Новости, 09.08.2022
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В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины
В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины - РИА Новости, 09.08.2022
В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины
Среди москвичей-участников онлайн-голосования в сентябре разыграют автомобили и призовые баллы, мэр Москвы Сергей Собянин принял соответствующее предложение... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:07
2022-08-09T12:07
общество
москва
сергей собянин
выборы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Среди москвичей-участников онлайн-голосования в сентябре разыграют автомобили и призовые баллы, мэр Москвы Сергей Собянин принял соответствующее предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."Сергей Собянин принял предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. Это позволит поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций и ограничений", - говорится в сообщении.Уточняется, что жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Принять участие в розыгрыше смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.Добавляется, что с помощью выигранных баллов можно будет оплачивать покупки в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, товаров для дома и творчества. Среди партнеров программы также есть аптеки, кафе и рестораны, городские музеи, театры и другие организации. Кроме того, москвичи смогут направить выигрыш на благотворительность или использовать для пополнения карты "Тройка". В рамках программы будет разыграно более 600 тысяч призов."Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника, его пришлют в СМС незадолго до выборов. Сообщение отправят всем москвичам, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, подходящая для участия в онлайн-голосовании. В ней должны быть указаны все необходимые данные, а личность владельца подтверждена через Сбер ID, gosuslugi.ru или в результате посещения центра госуслуг "Мои документы". Те, кто получит уникальный код участника акции, сами выбирают, каким способом участвовать в выборах, - голосовать в электронном виде необязательно. Однако призы разыграют только среди тех, кто отдаст голос онлайн", - говорится в сообщении.Отмечается, что розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Участвовать в них смогут москвичи, которые проголосуют онлайн до 20.00 в день накануне розыгрыша. Победителей известят по СМС. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно проверить свой код на сайте программы "Миллион призов".Уточняется, что участники, которые выиграют баллы, смогут активировать код. Для этого нужно будет нажать соответствующую кнопку, после чего на счет пользователя на сайте программы начислят призовые баллы. Сделать это можно до 26 сентября. Выбрать, где потрать выигрыш, можно будет с 11 сентября в разделе "Партнеры". Чтобы использовать промокод, его нужно указать во время оформления заказа в онлайн-магазинах или показать на кассе во время покупки или оплаты счета."Обменять баллы на промокоды можно до 14 декабря 2022 года, а использовать промокоды у партнеров программы — до 15 декабря 2022-го включительно", - добавили в сообщении.Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220725/onlayn-golosovanie-1804848235.html
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353
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общество, москва, сергей собянин, выборы
12:07 09.08.2022
 
В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины

Среди москвичей-участников онлайн-голосования в сентябре разыграют автомобили

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФорма электронного голосования
Форма электронного голосования - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Среди москвичей-участников онлайн-голосования в сентябре разыграют автомобили и призовые баллы, мэр Москвы Сергей Собянин принял соответствующее предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Сергей Собянин принял предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. Это позволит поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций и ограничений", - говорится в сообщении.
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"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре
Уточняется, что жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Принять участие в розыгрыше смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.
Добавляется, что с помощью выигранных баллов можно будет оплачивать покупки в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, товаров для дома и творчества. Среди партнеров программы также есть аптеки, кафе и рестораны, городские музеи, театры и другие организации. Кроме того, москвичи смогут направить выигрыш на благотворительность или использовать для пополнения карты "Тройка". В рамках программы будет разыграно более 600 тысяч призов.
"Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника, его пришлют в СМС незадолго до выборов. Сообщение отправят всем москвичам, у которых есть полная учетная запись на mos.ru, подходящая для участия в онлайн-голосовании. В ней должны быть указаны все необходимые данные, а личность владельца подтверждена через Сбер ID, gosuslugi.ru или в результате посещения центра госуслуг "Мои документы". Те, кто получит уникальный код участника акции, сами выбирают, каким способом участвовать в выборах, - голосовать в электронном виде необязательно. Однако призы разыграют только среди тех, кто отдаст голос онлайн", - говорится в сообщении.
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Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
Отмечается, что розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Участвовать в них смогут москвичи, которые проголосуют онлайн до 20.00 в день накануне розыгрыша. Победителей известят по СМС. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно проверить свой код на сайте программы "Миллион призов".
Уточняется, что участники, которые выиграют баллы, смогут активировать код. Для этого нужно будет нажать соответствующую кнопку, после чего на счет пользователя на сайте программы начислят призовые баллы. Сделать это можно до 26 сентября. Выбрать, где потрать выигрыш, можно будет с 11 сентября в разделе "Партнеры". Чтобы использовать промокод, его нужно указать во время оформления заказа в онлайн-магазинах или показать на кассе во время покупки или оплаты счета.
"Обменять баллы на промокоды можно до 14 декабря 2022 года, а использовать промокоды у партнеров программы — до 15 декабря 2022-го включительно", - добавили в сообщении.
Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.
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