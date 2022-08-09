https://ria.ru/20220809/gaz-1808341271.html

В Пермском крае 12 тысяч домов смогут перейти на газ

В Пермском крае 12 тысяч домов смогут перейти на газ - РИА Новости, 09.08.2022

В Пермском крае 12 тысяч домов смогут перейти на газ

Реализация программы догазификации позволила обеспечить возможность подключения к газоснабжению 12 тысяч домовладений Пермского края, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:30

2022-08-09T15:30

2022-08-09T15:30

пермский край

дмитрий махонин

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg

ПЕРМЬ, 9 авг – РИА Новости. Реализация программы догазификации позволила обеспечить возможность подключения к газоснабжению 12 тысяч домовладений Пермского края, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО "Газпром газораспределение Пермь" Сергей Черезов накануне провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили реализацию в регионе программы догазификации."На сегодняшний день обеспечена возможность подключения к газоснабжению 12 тысяч домовладений Пуск газа уже осуществлен для 2,7 тысячи домовладений", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что для создания необходимой инфраструктуры подрядчиком проложено более 330 километров новых сетей. До конца года планируется обеспечить возможность для подключения 17,4 тысяч домовладений.Губернатор Махонин подчеркнул, что, наравне со строительством сетей, большое значение имеет и разъяснительная работа с жителями. Так, важно, чтобы граждане, которые обращаются в компанию по вопросам газоснабжения, получали все необходимые сведения о процедуре подключения."Информация о том, что сегодня в регионе в рамках догазификации сети прокладываются до фасадов домов бесплатно для потребителей, должна быть доведена до собственника каждого частного дома", – отметил глава Пермского края.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/perm-1808097966.html

https://ria.ru/20220803/indeksatsiya-1807017185.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, жкх