https://ria.ru/20220809/frantsiya-1808374404.html

В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок

В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок - РИА Новости, 09.08.2022

В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок

Введение запрета для россиян на посещение Венсенского замка под Парижем стало следствием некорректного исполнения установленных военными правил, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:29

2022-08-09T17:29

2022-08-09T21:30

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Введение запрета для россиян на посещение Венсенского замка под Парижем стало следствием некорректного исполнения установленных военными правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны Франции.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что гражданам России ограничили посещение культурного объекта "в связи со спецоперацией на Украине". Так, 28 июля двух россиянок не пустили туда из-за их гражданства. Во французском оборонном ведомстве уточнили, что россиянам после 24 февраля действительно отграничили доступ к военным объектам, при этом они могут подавать "запросы, касающиеся журналистских обязанностей"."Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи", — заявили в ведомстве.Отмечается, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам различных организаций во избежание таких инцидентов в будущем.Как позднее выяснила корреспондент РИА Новости, россиянам все-таки разрешили посещать замок с 10 августа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

https://ria.ru/20220809/vezd-1808196560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, франция, минобороны франции, себастьян лекорню, владимир путин, россия, украина, в мире