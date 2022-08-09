Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/frantsiya-1808374404.html
В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок
В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок - РИА Новости, 09.08.2022
В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок
Введение запрета для россиян на посещение Венсенского замка под Парижем стало следствием некорректного исполнения установленных военными правил, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:29
2022-08-09T21:30
специальная военная операция на украине
новости - туризм
франция
минобороны франции
себастьян лекорню
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808218334_0:181:2730:1717_1920x0_80_0_0_04b204f836018e838ea5788c0426ca86.jpg
ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Введение запрета для россиян на посещение Венсенского замка под Парижем стало следствием некорректного исполнения установленных военными правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны Франции.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что гражданам России ограничили посещение культурного объекта "в связи со спецоперацией на Украине". Так, 28 июля двух россиянок не пустили туда из-за их гражданства. Во французском оборонном ведомстве уточнили, что россиянам после 24 февраля действительно отграничили доступ к военным объектам, при этом они могут подавать "запросы, касающиеся журналистских обязанностей"."Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи", — заявили в ведомстве.Отмечается, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам различных организаций во избежание таких инцидентов в будущем.Как позднее выяснила корреспондент РИА Новости, россиянам все-таки разрешили посещать замок с 10 августа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
https://ria.ru/20220809/vezd-1808196560.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808218334_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2e5ef02afa5cb6aea9ede19c5a21201e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, франция, минобороны франции, себастьян лекорню, владимир путин, россия, украина, в мире
17:29 09.08.2022 (обновлено: 21:30 09.08.2022)
 
В Минобороны Франции осудили запрет россиянам посещать Венсенский замок

Минобороны Франции осудило запрет россиянам посещать Венсенский замок из-за Украины

CC BY-SA 4.0 / Anonimage / Венсенский замок во Франции
Венсенский замок во Франции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Anonimage /
Венсенский замок во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Введение запрета для россиян на посещение Венсенского замка под Парижем стало следствием некорректного исполнения установленных военными правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны Франции.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что гражданам России ограничили посещение культурного объекта "в связи со спецоперацией на Украине". Так, 28 июля двух россиянок не пустили туда из-за их гражданства. Во французском оборонном ведомстве уточнили, что россиянам после 24 февраля действительно отграничили доступ к военным объектам, при этом они могут подавать "запросы, касающиеся журналистских обязанностей".
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
"Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам различных организаций во избежание таких инцидентов в будущем.
Как позднее выяснила корреспондент РИА Новости, россиянам все-таки разрешили посещать замок с 10 августа.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 02:28Туризм
Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год
 
Специальная военная операция на УкраинеНовости - ТуризмФранцияМинобороны ФранцииСебастьян ЛекорнюВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала