https://ria.ru/20220809/frantsiya-1808363727.html
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи
Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:53
2022-08-09T16:53
2022-08-09T16:53
в мире
франция
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144509/95/1445099587_0:226:4319:2655_1920x0_80_0_0_731aa719202a54bae28c6f42846215eb.jpg
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV.Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции."Рост цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.Из-за инфляции, вызванной быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, а сыр - на 5,2%.Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года.В 2021 году производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров.В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.
https://ria.ru/20220809/ispaniya-1808359976.html
https://ria.ru/20220805/zasukha-1807500826.html
франция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144509/95/1445099587_240:0:4079:2879_1920x0_80_0_0_c2a10b944891e805e87a81e516429c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, украина
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи
BFMTV: эксперты предсказали дальнейший рост цен на молоко и сыры во Франции из-за засухи
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости.
Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV
.
Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции.
"Рост цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.
Из-за инфляции, вызванной быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, а сыр - на 5,2%.
Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года.
В 2021 году производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров.
В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.