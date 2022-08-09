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Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022
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Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи
Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:53
2022-08-09T16:53
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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV.Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции."Рост цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.Из-за инфляции, вызванной быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, а сыр - на 5,2%.Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года.В 2021 году производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров.В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.
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в мире, франция, россия, украина
16:53 09.08.2022
 
Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи

BFMTV: эксперты предсказали дальнейший рост цен на молоко и сыры во Франции из-за засухи

© AFP 2022Коровы на пляже в Корсике
Коровы на пляже в Корсике - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022
Коровы на пляже в Корсике. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV.
Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции.
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"Рост цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.
Из-за инфляции, вызванной быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, а сыр - на 5,2%.
Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года.
В 2021 году производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров.
В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.
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