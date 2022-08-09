https://ria.ru/20220809/frantsiya-1808363727.html

Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи

Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022

Во Франции ожидают рост цен на молочные продукты из-за засухи

Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:53

2022-08-09T16:53

2022-08-09T16:53

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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает телеканал BFMTV.Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции."Рост цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.Из-за инфляции, вызванной быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, а сыр - на 5,2%.Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года.В 2021 году производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров.В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в пятницу.

https://ria.ru/20220809/ispaniya-1808359976.html

https://ria.ru/20220805/zasukha-1807500826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, украина