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Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции, пишут СМИ
Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции, пишут СМИ
Власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:48
2022-08-09T11:39
специальная военная операция на украине
новости - туризм
россия
украина
франция
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся среди прочего архивы Министерства вооруженных сил", — говорится в публикации. Основанием там называется некое "внутреннее распоряжение", изданное после начала российской спецоперации на Украине.Так, 28 июля в замок не пустили двух россиянок. Одна из них, журналистка по профессии, рассказала агентству, что охрана попросила ее предъявить паспорт, после чего отказала во входе. На вопрос о причинах женщина получила ответ: "Потому что вы россиянки".Во французском Минобороны пояснили, что после начала спецоперации ограничили для россиян доступ к военным объектам. Однако можно подавать "запросы, касающиеся журналистских обязанностей", добавил представитель ведомства.Венсенский замок расположен в юго-восточном пригороде Парижа. В XIV-XVII веках он был резиденцией французских королей, а позже служил тюрьмой, узниками которой были, в частности, герцог де Бофор, Николя Фуке, маркиз де Сад, Дидро и Мирабо.
https://ria.ru/20220809/vezd-1808196560.html
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новости - туризм, россия, украина, франция
09:48 09.08.2022 (обновлено: 11:39 09.08.2022)
 
Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции, пишут СМИ

Франс Пресс: россиянам из-за спецоперации ограничили посещение Венсенского замка

CC BY-SA 4.0 / Anonimage / Венсенский замок во Франции
Венсенский замок во Франции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Anonimage /
Венсенский замок во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся среди прочего архивы Министерства вооруженных сил", — говорится в публикации. Основанием там называется некое "внутреннее распоряжение", изданное после начала российской спецоперации на Украине.
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Так, 28 июля в замок не пустили двух россиянок. Одна из них, журналистка по профессии, рассказала агентству, что охрана попросила ее предъявить паспорт, после чего отказала во входе. На вопрос о причинах женщина получила ответ: "Потому что вы россиянки".
Во французском Минобороны пояснили, что после начала спецоперации ограничили для россиян доступ к военным объектам. Однако можно подавать "запросы, касающиеся журналистских обязанностей", добавил представитель ведомства.
Венсенский замок расположен в юго-восточном пригороде Парижа. В XIV-XVII веках он был резиденцией французских королей, а позже служил тюрьмой, узниками которой были, в частности, герцог де Бофор, Николя Фуке, маркиз де Сад, Дидро и Мирабо.
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