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Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате - РИА Новости, 11.08.2022
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Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате
Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате - РИА Новости, 11.08.2022
Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате
Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-09T13:30
2022-08-11T13:09
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москва
россия
городское хозяйство москвы
мосэнерго
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате. У горожан есть уникальная возможность "побывать" на электростанциях ПАО "Мосэнерго", куда могут попасть только специалисты компании", - говорится в сообщении.Кроме того, на фотовыставке посетители смогу увидеть старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года. Более 100 лет назад в здании ГЭС-1 на Раушской набережной прозвучало предложение о создании комиссии по разработке плана электрификации страны. Именно с плана ГОЭРЛО началась история российского энергетического комплекса.Отмечается, что москвичи и гости столицы также смогут узнать и другие интересные факты об истории и современности ПАО "Мосэнерго", применяемых в работе технологиях и познакомиться с теми, кто ежедневно создает свет и тепло в домах, а также обеспечивает надежную работу энергетических объектов.Также в сообщении напомнили, что ПАО "Мосэнерго" – крупнейший производитель тепловой энергии в мире. На балансе компании 15 электростанций, районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Они поставляют свыше 50% потребляемой в столичном регионе электроэнергии и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.
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москва, россия, городское хозяйство москвы, мосэнерго, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Городское хозяйство Москвы, Мосэнерго, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:30 09.08.2022 (обновлено: 13:09 11.08.2022)
 

Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыФотовыставка о старейшей энергетической компании России на Арбате
Фотовыставка о старейшей энергетической компании России на Арбате - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате. У горожан есть уникальная возможность "побывать" на электростанциях ПАО "Мосэнерго", куда могут попасть только специалисты компании", - говорится в сообщении.
Кроме того, на фотовыставке посетители смогу увидеть старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года. Более 100 лет назад в здании ГЭС-1 на Раушской набережной прозвучало предложение о создании комиссии по разработке плана электрификации страны. Именно с плана ГОЭРЛО началась история российского энергетического комплекса.
Отмечается, что москвичи и гости столицы также смогут узнать и другие интересные факты об истории и современности ПАО "Мосэнерго", применяемых в работе технологиях и познакомиться с теми, кто ежедневно создает свет и тепло в домах, а также обеспечивает надежную работу энергетических объектов.
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"Загляните за кулисы городского хозяйства во время летней прогулки – выставка открыта до 31 августа", - добавили в сообщении.
Также в сообщении напомнили, что ПАО "Мосэнерго" – крупнейший производитель тепловой энергии в мире. На балансе компании 15 электростанций, районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Они поставляют свыше 50% потребляемой в столичном регионе электроэнергии и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияГородское хозяйство МосквыМосэнергоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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