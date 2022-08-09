13:30 09.08.2022 (обновлено: 13:09 11.08.2022)
Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыФотовыставка о старейшей энергетической компании России на Арбате
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате. У горожан есть уникальная возможность "побывать" на электростанциях ПАО "Мосэнерго", куда могут попасть только специалисты компании", - говорится в сообщении.
Кроме того, на фотовыставке посетители смогу увидеть старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года. Более 100 лет назад в здании ГЭС-1 на Раушской набережной прозвучало предложение о создании комиссии по разработке плана электрификации страны. Именно с плана ГОЭРЛО началась история российского энергетического комплекса.
Отмечается, что москвичи и гости столицы также смогут узнать и другие интересные факты об истории и современности ПАО "Мосэнерго", применяемых в работе технологиях и познакомиться с теми, кто ежедневно создает свет и тепло в домах, а также обеспечивает надежную работу энергетических объектов.
"Загляните за кулисы городского хозяйства во время летней прогулки – выставка открыта до 31 августа", - добавили в сообщении.
Также в сообщении напомнили, что ПАО "Мосэнерго" – крупнейший производитель тепловой энергии в мире. На балансе компании 15 электростанций, районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Они поставляют свыше 50% потребляемой в столичном регионе электроэнергии и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.