https://ria.ru/20220809/fotovystavka-1808853300.html

Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате

Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате - РИА Новости, 11.08.2022

Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате

Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-09T13:30

2022-08-09T13:30

2022-08-11T13:09

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москва

россия

городское хозяйство москвы

мосэнерго

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась в Москве на Арбате, ее можно будет посетить до 31 августа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фотовыставка о старейшей энергетической компании России открылась на Арбате. У горожан есть уникальная возможность "побывать" на электростанциях ПАО "Мосэнерго", куда могут попасть только специалисты компании", - говорится в сообщении.Кроме того, на фотовыставке посетители смогу увидеть старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года. Более 100 лет назад в здании ГЭС-1 на Раушской набережной прозвучало предложение о создании комиссии по разработке плана электрификации страны. Именно с плана ГОЭРЛО началась история российского энергетического комплекса.Отмечается, что москвичи и гости столицы также смогут узнать и другие интересные факты об истории и современности ПАО "Мосэнерго", применяемых в работе технологиях и познакомиться с теми, кто ежедневно создает свет и тепло в домах, а также обеспечивает надежную работу энергетических объектов.Также в сообщении напомнили, что ПАО "Мосэнерго" – крупнейший производитель тепловой энергии в мире. На балансе компании 15 электростанций, районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Они поставляют свыше 50% потребляемой в столичном регионе электроэнергии и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

https://realty.ria.ru/20220630/vystavka-1799181892.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, городское хозяйство москвы, мосэнерго, комплекс городского хозяйства москвы