https://ria.ru/20220809/donbass-1808345256.html

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 09.08.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по ул. Рубенса в Киевском районе города, ранен мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины