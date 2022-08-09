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Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 09.08.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по ул. Рубенса в Киевском районе города, ранен мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Донецка
Штаб обороны ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Киевского района Донецка