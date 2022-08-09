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Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 13.40 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:45
2022-08-09T14:45
2022-08-09T14:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Минеральному