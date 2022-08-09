https://ria.ru/20220809/donbass-1808325808.html

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска в 13.40 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:45

2022-08-09T14:45

2022-08-09T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс