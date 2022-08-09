https://ria.ru/20220809/donbass-1808307867.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский, Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

гольмовский

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский, Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13.10 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

макеевка

гольмовский

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, гольмовский, донбасс, донецкая народная республика