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Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022
Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель поселка Зайцево, расположенного к северу от Горловки, получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщил во вторник мэр Горловки Иван РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:26
2022-08-09T12:26
2022-08-09T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донбасс
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель поселка Зайцево, расположенного к северу от Горловки, получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами поселка Зайцево ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донбасс, донецкая народная республика, иван приходько
Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько заявил о ранении мирного жителя поселка Зайцево при обстреле ВСУ