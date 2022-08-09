https://ria.ru/20220809/donbass-1808268487.html

Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022

Мирный житель Зайцево в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель поселка Зайцево, расположенного к северу от Горловки, получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщил во вторник мэр Горловки Иван РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:26

2022-08-09T12:26

2022-08-09T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донбасс

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель поселка Зайцево, расположенного к северу от Горловки, получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами поселка Зайцево ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

зайцево

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, донбасс, донецкая народная республика, иван приходько