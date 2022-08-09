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Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/donbass-1808228122.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:24
2022-08-09T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
гольмовский
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 9.35 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донбасс
гольмовский
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, гольмовский, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:24 09.08.2022 (обновлено: 10:33 09.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку из "Града" и снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 9.35 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассГольмовскийМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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