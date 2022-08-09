https://ria.ru/20220809/donbass-1808228122.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:24

2022-08-09T10:24

2022-08-09T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

гольмовский

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 9.35 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донбасс

гольмовский

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, гольмовский, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины