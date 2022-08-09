10:24 09.08.2022 (обновлено: 10:33 09.08.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку из "Града" и снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский поселок Гольмовский и Макеевку, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.20 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 9.35 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.