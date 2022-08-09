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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:15
2022-08-09T10:15
2022-08-09T10:15
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.50 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также, по данным ведомства, в 9.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ за 40 минут выпустили 15 снарядов по Донецку и Еленовке