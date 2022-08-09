https://ria.ru/20220809/donbass-1808225996.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:15

2022-08-09T10:15

2022-08-09T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.50 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также, по данным ведомства, в 9.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины