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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:15
2022-08-09T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.50 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также, по данным ведомства, в 9.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
10:15 09.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Представительство ДНР: ВСУ за 40 минут выпустили 15 снарядов по Донецку и Еленовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинского снаряда в Донецкой области
Осколки украинского снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.50 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 9.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.
Также, по данным ведомства, в 9.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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