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Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/donbass-1808219303.html
Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка
Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка
Украинские войска сбросили противопехотные мины "Лепесток" у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:45
2022-08-09T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска сбросили противопехотные мины "Лепесток" у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Этот боеприпас — практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало обстрелы городов республики со стороны украинских войск кассетными боеприпасами, снаряженными "Лепестками".Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и направило генсеку всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
09:45 09.08.2022 (обновлено: 10:28 09.08.2022)
 
Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка

Штаб обороны ДНР: украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер международного противоминного центра Министерства обороны России во время разминирования центральной улицы Донецка
Сапер международного противоминного центра Министерства обороны России во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Сапер международного противоминного центра Министерства обороны России во время разминирования центральной улицы Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска сбросили противопехотные мины "Лепесток" у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино", — говорится в публикации.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Этот боеприпас — практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало обстрелы городов республики со стороны украинских войск кассетными боеприпасами, снаряженными "Лепестками".
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и направило генсеку всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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