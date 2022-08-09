https://ria.ru/20220809/donbass-1808219303.html

Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка

Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска сбросили мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка

Украинские войска сбросили противопехотные мины "Лепесток" у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:45

2022-08-09T09:45

2022-08-09T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска сбросили противопехотные мины "Лепесток" у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Этот боеприпас — практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало обстрелы городов республики со стороны украинских войск кассетными боеприпасами, снаряженными "Лепестками".Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и направило генсеку всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220808/donbass-1808178751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины