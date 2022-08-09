https://ria.ru/20220809/donbass-1808214583.html

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 81 раз, выпустив 420 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:25

2022-08-09T09:25

2022-08-09T09:47

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 81 раз, выпустив 420 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 420 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов были повреждены 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика