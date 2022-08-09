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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 81 раз, выпустив 420 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:25
2022-08-09T09:25
2022-08-09T09:47
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 81 раз, выпустив 420 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 420 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов были повреждены 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
украина
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика
09:25 09.08.2022 (обновлено: 09:47 09.08.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 81 раз обстреляли территорию республики