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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/donbass-1808209993.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли города Донецк, Ясиноватая и Макеевка, выпустив за 2 минуты 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:56
2022-08-09T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
макеевка
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк, Ясиноватая и Макеевка, выпустив за 2 минуты 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным ведомства, в 08.20 было выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой со стороны украинских позиций в населенном пункте Орловка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220808/nasams-1808172727.html
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецк (днр)
ясиноватая
макеевка
украина
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:56 09.08.2022 (обновлено: 08:57 09.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк, Ясиноватая и Макеевка, выпустив за 2 минуты 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным ведомства, в 08.20 было выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой со стороны украинских позиций в населенном пункте Орловка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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