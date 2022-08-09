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В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов

В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 09.08.2022

В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов

Четыре мирных жителя погибли и 17 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:41

2022-08-09T08:41

2022-08-09T08:41

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 17 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 8 августа до 08.00 9 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины