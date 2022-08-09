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В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов
В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 09.08.2022
В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов
Четыре мирных жителя погибли и 17 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:41
2022-08-09T08:41
2022-08-09T08:41
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 17 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 8 августа до 08.00 9 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки четыре человека погибли из-за украинских обстрелов
Штаб обороны ДНР: четыре человека погибли и 17 получили ранения за сутки из-обстрелов ВСУ