https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html

Собирать биометрию в России будут только добровольно, заявили в Минцифры

Собирать биометрию в России будут только добровольно, заявили в Минцифры - РИА Новости, 09.08.2022

Собирать биометрию в России будут только добровольно, заявили в Минцифры

В России с 20 сентября начнут собирать биометрические данные граждан, эта процедура будет носить добровольный характер, пояснило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:25

2022-08-09T15:25

2022-08-09T17:31

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России с 20 сентября начнут собирать биометрические данные граждан, эта процедура будет носить добровольный характер, пояснило Минцифры в Telegram-канале.Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщала, что министерство разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников."В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных <...>", — говорится в заявлении.Отмечается, что сбор биометрии будут проводить только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ.В ведомстве также обратили внимание, что собирать биометрические данные с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, невозможно.Там уточнили, что проект приказа предполагает налаживание процессов импорта ранее собранных данных, хранящихся в коммерческих системах, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС).Руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева заявила РИА Новости, что в целом введение ЕБС повысит прослеживаемость с точки зрения каналов получения биометрических данных и транзакций по их использованию, однако у этого решения есть и риски. "С одной стороны, хранить все яйца в одной корзине - это риск. С другой стороны, в случае утечек у поставщиков и пользователей таких данных будет проще определить, по чьей вине они произошли", - пояснила эксперт.В середине июля Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.

https://ria.ru/20220726/biometriya-1805085331.html

https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html

https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество