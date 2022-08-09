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Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне

Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне - РИА Новости, 09.08.2022

Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:49

2022-08-09T11:49

2022-08-09T11:49

политика

россия

бахрейн

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Кремнева.

россия

бахрейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, бахрейн, владимир путин