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Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне - РИА Новости, 09.08.2022
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Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне - РИА Новости, 09.08.2022
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:49
2022-08-09T11:49
политика
россия
бахрейн
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Кремнева.
россия
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политика, россия, бахрейн, владимир путин
11:49 09.08.2022
 
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне

Президент Путин назначил Алексея Скосырева новым послом России в Бахрейне

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Кремнева.
 
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