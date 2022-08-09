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Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне - РИА Новости, 09.08.2022
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:49
2022-08-09T11:49
2022-08-09T11:49
политика
россия
бахрейн
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Скосырева новым послом РФ в Бахрейне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Кремнева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, бахрейн, владимир путин
Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
Президент Путин назначил Алексея Скосырева новым послом России в Бахрейне