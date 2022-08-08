https://ria.ru/20220808/zheglov-1808122277.html
Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине
Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине - РИА Новости, 08.08.2022
Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой президента советника-посланника посольства РФ на Украине Владимира Жеглова, соответствующее... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:44
2022-08-08T17:44
2022-08-08T17:44
политика
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой президента советника-посланника посольства РФ на Украине Владимира Жеглова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ Жеглова Владимира Юрьевича - советника-посланника посольства РФ на Украине", - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, украина
Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине
Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине Жеглова