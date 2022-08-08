https://ria.ru/20220808/zheglov-1808122277.html

Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине

Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине - РИА Новости, 08.08.2022

Путин наградил почетной грамотой советника-посланника посольства на Украине

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой президента советника-посланника посольства РФ на Украине Владимира Жеглова, соответствующее... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:44

2022-08-08T17:44

2022-08-08T17:44

политика

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой президента советника-посланника посольства РФ на Украине Владимира Жеглова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ Жеглова Владимира Юрьевича - советника-посланника посольства РФ на Украине", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220808/andreev-1808103579.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, украина