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В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения - РИА Новости, 08.08.2022
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В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения
В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения - РИА Новости, 08.08.2022
В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения
Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения, сообщается в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:42
2022-08-08T15:05
экономика
украина
министерство инфраструктуры украины
турция
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения, сообщается в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины."Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", — говорится в публикации.Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморска 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.Ранее сообщалось, что Polarnet досмотрели представители Совместного координационного центра в Стамбуле.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://radiosputnik.ria.ru/20220807/sukhogruz-1807872635.html
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экономика, украина, министерство инфраструктуры украины, турция
14:42 08.08.2022 (обновлено: 15:05 08.08.2022)
 
В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения

Мининфраструктуры Украины: судно Polarnet с зерном прибыло в пункт назначения в Турции

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения, сообщается в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины.
"Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", — говорится в публикации.
Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморска 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.
Ранее сообщалось, что Polarnet досмотрели представители Совместного координационного центра в Стамбуле.
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 17:04В мире
Первый сухогруз с украинским зерном сменил курс
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник
 
ЭкономикаУкраинаМинистерство инфраструктуры УкраиныТурция
 
 
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