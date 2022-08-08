14:42 08.08.2022 (обновлено: 15:05 08.08.2022)
В Киеве заявили о прибытии первого судна с зерном в пункт назначения
Мининфраструктуры Украины: судно Polarnet с зерном прибыло в пункт назначения в Турции
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией прибыл в конечный пункт назначения, сообщается в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины.
"Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", — говорится в публикации.
Polarnet в составе каравана из трех балкеров вышел из порта Черноморска 5 августа. Два других судна направляются в Великобританию и Ирландию. В целом они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы.
Ранее сообщалось, что Polarnet досмотрели представители Совместного координационного центра в Стамбуле.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.