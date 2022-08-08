https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808107135.html

В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России

В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России - РИА Новости, 08.08.2022

В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России

По опыту вхождения Крыма в состав России, аналогичный процесс с Запорожской областью может занять несколько дней, но синхронизация законодательства займет... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:02

2022-08-08T17:02

2022-08-08T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

херсонская область

олег морозов

единая россия

республика крым

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По опыту вхождения Крыма в состав России, аналогичный процесс с Запорожской областью может занять несколько дней, но синхронизация законодательства займет длительное время, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Отвечая на вопрос, будут ли депутаты помогать в проведении референдума, он выразил мнение, что этим скорее займутся волонтеры."Не думаю, что нужно как-то отдельно оговаривать участие депутатов в этом процессе. Скорее речь может идти о волонтёрах, которых привлекут местные власти. В их числе, разумеется, могут быть и граждане России", - уточнил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220808/referendum-1808059697.html

россия

запорожская область

херсонская область

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , олег морозов, единая россия, республика крым