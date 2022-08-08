https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808107135.html
В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России
В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России - РИА Новости, 08.08.2022
В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России
По опыту вхождения Крыма в состав России, аналогичный процесс с Запорожской областью может занять несколько дней, но синхронизация законодательства займет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:02
2022-08-08T17:02
2022-08-08T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
олег морозов
единая россия
республика крым
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По опыту вхождения Крыма в состав России, аналогичный процесс с Запорожской областью может занять несколько дней, но синхронизация законодательства займет длительное время, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Отвечая на вопрос, будут ли депутаты помогать в проведении референдума, он выразил мнение, что этим скорее займутся волонтеры."Не думаю, что нужно как-то отдельно оговаривать участие депутатов в этом процессе. Скорее речь может идти о волонтёрах, которых привлекут местные власти. В их числе, разумеется, могут быть и граждане России", - уточнил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220808/referendum-1808059697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, херсонская область , олег морозов, единая россия, республика крым
17:02 08.08.2022 (обновлено: 17:03 08.08.2022)
В ГД назвали возможные сроки вхождения Запорожской области в состав России
Депутат Морозов: вхождение Запорожской области в состав России может занять несколько дней
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По опыту вхождения Крыма в состав России, аналогичный процесс с Запорожской областью может занять несколько дней, но синхронизация законодательства займет длительное время, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий
подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
.
"Есть опыт вхождения в состав России Республики Крым и Севастополя. Там процесс занял несколько дней… Синхронизация законодательства - это длительный процесс, он займёт не один месяц. Опять же можно посмотреть на опыт Крыма", - сказал Морозов, отвечая на вопрос о возможных сроках оформления вхождения Запорожской области в состав РФ.
Отвечая на вопрос, будут ли депутаты помогать в проведении референдума, он выразил мнение, что этим скорее займутся волонтеры.
"Не думаю, что нужно как-то отдельно оговаривать участие депутатов в этом процессе. Скорее речь может идти о волонтёрах, которых привлекут местные власти. В их числе, разумеется, могут быть и граждане России", - уточнил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины
. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.