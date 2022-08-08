https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808087773.html

Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум

Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 08.08.2022

Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум

Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ, заявил член главного совета администрации региона... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/referendum-1808078295.html

запорожская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, россия, владимир рогов