Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808087773.html
Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум
Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 08.08.2022
Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум
Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ, заявил член главного совета администрации региона... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:03
2022-08-08T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_c2e96dc8721edfb89c4b006aad7eeb72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/referendum-1808078295.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_5:247:2406:2048_1920x0_80_0_0_9e049a4be9f63fa1852a2d5e81dfd8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, владимир рогов
16:03 08.08.2022
 
Запорожские власти пригласили международных наблюдателей на референдум

Член Запорожской ВГА Рогов пригласил наблюдателей на референдум о воссоединении с Россией

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЛедовая арена в Мелитополе
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Запорожская область приглашает и ждет международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
"Мы всех ждем и всех приглашаем. Всех будем рады видеть", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
15:34Специальная военная операция на Украине
Референдум в Запорожской области пройдет очно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала