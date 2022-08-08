https://ria.ru/20220808/valyuta-1808119418.html

На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ

На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ - РИА Новости, 08.08.2022

На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ

Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:37

2022-08-08T17:37

2022-08-08T17:37

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели".По информации издания, постановление ведомства вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, документ был опубликован 5 августа. До этого действовало ограничение, при котором банки и частные обменные пункты валют должны были выкупать у населения наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.

https://ria.ru/20220727/kherson-1805248798.html

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в мире, украина, нацбанк украины, экономика