https://ria.ru/20220808/valyuta-1808119418.html
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ
Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:37
2022-08-08T17:37
2022-08-08T17:37
в мире
украина
нацбанк украины
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151254/46/1512544679_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_200c8d54b3e788d96dc057bfd18e17fc.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели".По информации издания, постановление ведомства вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, документ был опубликован 5 августа. До этого действовало ограничение, при котором банки и частные обменные пункты валют должны были выкупать у населения наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.
https://ria.ru/20220727/kherson-1805248798.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151254/46/1512544679_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d60526f2f9a5778469b39bbc2940d317.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нацбанк украины, экономика
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ
ZN.UA: Нацбанк Украины разрешил обменникам самим устанавливать курс купли/продажи валюты