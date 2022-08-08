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На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
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На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ
Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:37
2022-08-08T17:37
в мире
украина
нацбанк украины
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели".По информации издания, постановление ведомства вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, документ был опубликован 5 августа. До этого действовало ограничение, при котором банки и частные обменные пункты валют должны были выкупать у населения наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.
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в мире, украина, нацбанк украины, экономика
17:37 08.08.2022
 
На Украине разрешили обменникам самим устанавливать курс валюты, пишет СМИ

ZN.UA: Нацбанк Украины разрешил обменникам самим устанавливать курс купли/продажи валюты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПункт обмена валют в центре Киева.
Пункт обмена валют в центре Киева. - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пункт обмена валют в центре Киева.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нацбанк Украины разрешил обменным пунктам и банкам самостоятельно определять курсы покупки и продажи валюты у населения, сообщает издание "Зеркало недели".
"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", - приводит издание текст постановления Нацбанка N172 (пункт 12-2).
По информации издания, постановление ведомства вступило в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, документ был опубликован 5 августа. До этого действовало ограничение, при котором банки и частные обменные пункты валют должны были выкупать у населения наличную иностранную валюту не дешевле текущего официального курса.
В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.
Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.
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