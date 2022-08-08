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Песков прокомментировал рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
Песков прокомментировал рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией - РИА Новости, 08.08.2022
Песков прокомментировал рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
Увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет целью "что-то обрушить", в частности доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:46
2022-08-08T12:46
2022-08-08T12:52
экономика
турция
россия
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет целью "что-то обрушить", в частности доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию."Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли цель обрушить доллар при расширении взаиморасчетов в национальных валютах.Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с Турцией была достигнута договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
12:46 08.08.2022 (обновлено: 12:52 08.08.2022)
Песков прокомментировал рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
Песков: рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией не имеет целью обрушить доллар
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет целью "что-то обрушить", в частности доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак
после встречи президентов России и Турции Владимира Путина
и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.
"Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли цель обрушить доллар при расширении взаиморасчетов в национальных валютах.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с Турцией была достигнута договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - добавил он.