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Херсонская область намерена наладить поставки угля из ДНР

Херсонская область намерена наладить поставки угля из ДНР - РИА Новости, 08.08.2022

Херсонская область намерена наладить поставки угля из ДНР

Херсонская область намерена наладить поставки угля из Донецкой Народной Республики, соответствующее обращение будет направлено, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:18

2022-08-08T10:18

2022-08-08T10:36

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Херсонская область намерена наладить поставки угля из Донецкой Народной Республики, соответствующее обращение будет направлено, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Отопительный сезон идет. Будем обращаться в Донецкую Народную Республики, угольную столицу, чтобы доставить уголь", - сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.По его словам, соответствующее обращение будет направлено на имя главы ДНР Дениса Пушилина.Стремоусов подчеркнул, что уголь необходим не только для нужд населения, но и обогрева социально значимых объектов, таких как школы и больницы в тех населенных пунктах, где еще нет газоснабжения. Цены на уголь будут доступны, также будет налажена его раздача пенсионерам в качестве гуманитарной помощи.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, донецкая народная республика