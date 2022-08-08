10:18 08.08.2022 (обновлено: 10:36 08.08.2022)
Херсонская область намерена наладить поставки угля из ДНР
Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область предложит ДНР наладить поставки угля
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУгольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке
Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Херсонская область намерена наладить поставки угля из Донецкой Народной Республики, соответствующее обращение будет направлено, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Отопительный сезон идет. Будем обращаться в Донецкую Народную Республики, угольную столицу, чтобы доставить уголь", - сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, соответствующее обращение будет направлено на имя главы ДНР Дениса Пушилина.
Стремоусов подчеркнул, что уголь необходим не только для нужд населения, но и обогрева социально значимых объектов, таких как школы и больницы в тех населенных пунктах, где еще нет газоснабжения. Цены на уголь будут доступны, также будет налажена его раздача пенсионерам в качестве гуманитарной помощи.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.