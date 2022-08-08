https://ria.ru/20220808/tsentrobank-1807966584.html

ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей

ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей - РИА Новости, 08.08.2022

ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей

Банк России ввел дополнительные ограничения для предотвращения спекулятивных сделок на фондовом рынке и сохранения финансовой стабильности, в частности,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:08

2022-08-08T11:08

2022-08-08T11:12

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банк России ввел дополнительные ограничения для предотвращения спекулятивных сделок на фондовом рынке и сохранения финансовой стабильности, в частности, российские инвесторы временно не смогут свободно распоряжаться приобретенными у нерезидентов в иностранных юрисдикциях ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора."Банк России для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки ввел дополнительные ограничения. В частности, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении ЦБ."Также в полугодовой "карантин" попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов", - добавляется там же.ЦБ уточняет, что эти ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся и акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.Как поясняет регулятор, в последнее время ЦБ выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. "Регулятор обращает внимание инвесторов на риски, которые возникают у них при участии в предлагаемых брокерами сделках. Инвесторы не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата", - подчеркнули в ЦБ."Брокерам при размещении подобного рода объявлений необходимо информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран. При этом депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России. Поэтому Банк России рекомендует в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам", - сообщается там же.

https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html

https://ria.ru/20220805/sdelka-1807510607.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)