https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

В Амурской области выделят бюджетные средства на строительство бань

В Амурской области выделят бюджетные средства на строительство бань - РИА Новости, 08.08.2022

В Амурской области выделят бюджетные средства на строительство бань

Средства из бюджета Амурской области будут выделены на строительство общественных бань для жителей частного сектора, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:42

амурская область

россия

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Средства из бюджета Амурской области будут выделены на строительство общественных бань для жителей частного сектора, сообщает губернатор Василий Орлов."У жителей частного сектора, где нет горячей воды и коммунальных удобств, всегда должна быть возможность помыться в бане... Речь об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, поэтому на строительство бань или, если это необходимо, капремонт уже имеющихся зданий средства из областного бюджета будут выделены", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.По его словам, для этого необходимо разработать поэтапную программу строительства бань - собрать потребности населенных пунктов, определиться с их размерами, а также в зависимости от численности жителей определить очередность при строительстве. "В небольших населенных пунктах стоит рассмотреть возможность подвоза людей в баню соседнего села", - уточнил губернатор.По данным областного министерства ЖКХ, ведомство уже приступило к сбору заявок от глав районов. Параллельно специалисты местного минстроя готовят предложения по типовым проектам и просчитывают их стоимость.Как информирует правительство области, на территории Приамурья распложено 86 общественных бань, построенных в период с 1926 по 2014 годы. Из них 64 здания требуют проведения текущего или капитального ремонта. По данным минЖКХ области, необходимо построить новых 18 бань.

https://ria.ru/20220308/banya-1777103001.html

https://ria.ru/20220806/proverka-1807681669.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, василий орлов (губернатор)