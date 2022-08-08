https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.08.2022
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, внешние причины являются одними из основных, заявил министр... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:37
2022-08-08T11:37
2022-08-08T11:44
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, внешние причины являются одними из основных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.Он отметил, что внешние факторы являются одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте. По словам министра, сейчас молодые люди не всегда привержены ведению здорового образа жизни - достаточно большое количество продолжает курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь.
https://ria.ru/20220630/onkozabolevaniya-1799341796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:37 08.08.2022 (обновлено: 11:44 08.08.2022)
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
Мурашко: показатели смертности мужчин к 35-40 годам в два раза выше, чем среди женщин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, внешние причины являются одними из основных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.
Он отметил, что внешние факторы являются одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте. По словам министра, сейчас молодые люди не всегда привержены ведению здорового образа жизни - достаточно большое количество продолжает курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь.