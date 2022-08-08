https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html

Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко

Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.08.2022

Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко

Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, внешние причины являются одними из основных, заявил министр... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:37

2022-08-08T11:37

2022-08-08T11:44

россия

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, внешние причины являются одними из основных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.Он отметил, что внешние факторы являются одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте. По словам министра, сейчас молодые люди не всегда привержены ведению здорового образа жизни - достаточно большое количество продолжает курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь.

https://ria.ru/20220630/onkozabolevaniya-1799341796.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)