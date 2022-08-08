Рейтинг@Mail.ru
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220808/siriya-1808184357.html
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба - РИА Новости, 08.08.2022
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба
Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:29
2022-08-08T22:29
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
россия
алеппо
сирийская арабская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/57/1509255743_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a33841e0d9bccd4e96709c83a10eec0b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - Джубас, три боевика уничтожены, погиб один сирийский военнослужащий, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня с 6.40 по 7.10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан – Джубас ... В ходе завязавшегося боя уничтожены три боевика, остальные отступили. В результате боестолкновения погиб один военнослужащий Сирийской арабской армии", - сказал он на брифинге.По данным ЦПВС, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – три, в провинции Идлиб – один.
https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html
идлиб (мухафаза)
россия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/57/1509255743_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_7038098484a8cbbbde68271e2be495b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, идлиб (мухафаза), россия, алеппо, сирийская арабская армия
22:29 08.08.2022
 
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба

Сирийская арабская армия предотвратила прорыв группы террористов из Идлиба

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Сирийской арабской армии
Боец Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец Сирийской арабской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - Джубас, три боевика уничтожены, погиб один сирийский военнослужащий, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.
"Сегодня с 6.40 по 7.10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан – Джубас ... В ходе завязавшегося боя уничтожены три боевика, остальные отступили. В результате боестолкновения погиб один военнослужащий Сирийской арабской армии", - сказал он на брифинге.
По данным ЦПВС, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – три, в провинции Идлиб – один.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:03Война в Сирии
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов
 
Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)РоссияАлеппоСирийская арабская армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала