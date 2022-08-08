https://ria.ru/20220808/siriya-1808184357.html

Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба

Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба - РИА Новости, 08.08.2022

Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба

Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:29

2022-08-08T22:29

2022-08-08T22:29

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

россия

алеппо

сирийская арабская армия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - Джубас, три боевика уничтожены, погиб один сирийский военнослужащий, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня с 6.40 по 7.10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан – Джубас ... В ходе завязавшегося боя уничтожены три боевика, остальные отступили. В результате боестолкновения погиб один военнослужащий Сирийской арабской армии", - сказал он на брифинге.По данным ЦПВС, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – три, в провинции Идлиб – один.

https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html

идлиб (мухафаза)

россия

алеппо

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в мире, идлиб (мухафаза), россия, алеппо, сирийская арабская армия