https://ria.ru/20220808/siriya-1808184357.html
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба - РИА Новости, 08.08.2022
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба
Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:29
2022-08-08T22:29
2022-08-08T22:29
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
россия
алеппо
сирийская арабская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/57/1509255743_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a33841e0d9bccd4e96709c83a10eec0b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военные Сирийской арабской армии предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - Джубас, три боевика уничтожены, погиб один сирийский военнослужащий, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня с 6.40 по 7.10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан – Джубас ... В ходе завязавшегося боя уничтожены три боевика, остальные отступили. В результате боестолкновения погиб один военнослужащий Сирийской арабской армии", - сказал он на брифинге.По данным ЦПВС, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – три, в провинции Идлиб – один.
https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html
идлиб (мухафаза)
россия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/57/1509255743_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_7038098484a8cbbbde68271e2be495b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), россия, алеппо, сирийская арабская армия
Сирийские военные предотвратили прорыв группы террористов из Идлиба
Сирийская арабская армия предотвратила прорыв группы террористов из Идлиба