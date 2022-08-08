https://ria.ru/20220808/pogoda-1808059537.html

Москвичам пообещали возвращение жары к выходным

Москвичам пообещали возвращение жары к выходным - РИА Новости, 08.08.2022

Москвичам пообещали возвращение жары к выходным

Теплые выходные до плюс 28 градусов, без осадков ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:51

2022-08-08T14:51

2022-08-08T14:51

общество

московская область (подмосковье)

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Теплые выходные до плюс 28 градусов, без осадков ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Мы ждем, что выходные будут достаточно комфортными, ночи станут потеплее, осадков не ожидается... Максимальная температура плюс 26-28 градусов. То есть температура вновь будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник и вторник погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он будет пересекать регион в обратном направлении, меняя характер погоды в сторону тепла. По словам Поздняковой, в понедельник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.Она рассказала, что во вторник дневная температура в Москве поднимется до плюс 21-23 градусов, по Московской области до плюс 19-24 градусов. Возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду."В среду ожидается погода без существенных осадков... Дневная температура в Москве- плюс 22-24 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. Ветер начнет принципиально стихать", - сказала Позднякова.Синоптик добавила, что с четверга в столичном регионе начнется потепление, дневная температура в Москве составит плюс 24-26 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. В пятницу воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.

https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова