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Москвичам пообещали возвращение жары к выходным - РИА Новости, 08.08.2022
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Москвичам пообещали возвращение жары к выходным
Москвичам пообещали возвращение жары к выходным - РИА Новости, 08.08.2022
Москвичам пообещали возвращение жары к выходным
Теплые выходные до плюс 28 градусов, без осадков ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:51
2022-08-08T14:51
общество
московская область (подмосковье)
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Теплые выходные до плюс 28 градусов, без осадков ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Мы ждем, что выходные будут достаточно комфортными, ночи станут потеплее, осадков не ожидается... Максимальная температура плюс 26-28 градусов. То есть температура вновь будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник и вторник погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он будет пересекать регион в обратном направлении, меняя характер погоды в сторону тепла. По словам Поздняковой, в понедельник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.Она рассказала, что во вторник дневная температура в Москве поднимется до плюс 21-23 градусов, по Московской области до плюс 19-24 градусов. Возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду."В среду ожидается погода без существенных осадков... Дневная температура в Москве- плюс 22-24 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. Ветер начнет принципиально стихать", - сказала Позднякова.Синоптик добавила, что с четверга в столичном регионе начнется потепление, дневная температура в Москве составит плюс 24-26 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. В пятницу воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.
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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова
14:51 08.08.2022
 
Москвичам пообещали возвращение жары к выходным

Метеоролог Позднякова: до плюс 28 градусов и без осадков ожидают москвичей в конце недели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛетний отдых в Москве
Летний отдых в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Теплые выходные до плюс 28 градусов, без осадков ожидают москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы ждем, что выходные будут достаточно комфортными, ночи станут потеплее, осадков не ожидается... Максимальная температура плюс 26-28 градусов. То есть температура вновь будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в понедельник и вторник погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он будет пересекать регион в обратном направлении, меняя характер погоды в сторону тепла. По словам Поздняковой, в понедельник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Она рассказала, что во вторник дневная температура в Москве поднимется до плюс 21-23 градусов, по Московской области до плюс 19-24 градусов. Возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
"В среду ожидается погода без существенных осадков... Дневная температура в Москве- плюс 22-24 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. Ветер начнет принципиально стихать", - сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что с четверга в столичном регионе начнется потепление, дневная температура в Москве составит плюс 24-26 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов. В пятницу воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваТатьяна Позднякова
 
 
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