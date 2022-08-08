https://ria.ru/20220808/pogoda-1807929403.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.08.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:08
2022-08-08T08:08
2022-08-08T08:08
общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков, погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: облачная погода, дожди и до плюс 23 ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", - сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметров ртутного столба.