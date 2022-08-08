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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.08.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.08.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:08
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общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков, погода
08:08 08.08.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: облачная погода, дожди и до плюс 23 ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве
Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", - сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметров ртутного столба.
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