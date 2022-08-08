https://ria.ru/20220808/pogoda-1807929403.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.08.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:08

2022-08-08T08:08

2022-08-08T08:08

общество

москва

александр синенков

погода

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь. Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков, погода