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Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022
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Новости Подмосковья
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Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье
Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022
Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье
Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:29
2022-08-08T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
продукты
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Фестиваль прошел с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участниками фестиваля стали более 360 человек, для посетителей были организованы концерты, мастер-классы и фотозона."За три дня участники фестиваля продали 60 тонн сыра, 5 тонн хлеба, 17 тонн колбас, более 7 тонн меда и другой продукции", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), продукты
12:29 08.08.2022 (обновлено: 14:44 08.08.2022)
 

Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПосетители фестиваля "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области
Посетители фестиваля Сыр. Пир. Мир в городском округе Истра Московской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фестиваль прошел с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участниками фестиваля стали более 360 человек, для посетителей были организованы концерты, мастер-классы и фотозона.
Производство сыра в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:14Новости Подмосковья
"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год
"За три дня участники фестиваля продали 60 тонн сыра, 5 тонн хлеба, 17 тонн колбас, более 7 тонн меда и другой продукции", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Продукты
 
 
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