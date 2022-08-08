https://ria.ru/20220808/podmoskove-1808003804.html
Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье
Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022
Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье
Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:29
2022-08-08T12:29
2022-08-08T14:44
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Фестиваль прошел с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участниками фестиваля стали более 360 человек, для посетителей были организованы концерты, мастер-классы и фотозона."За три дня участники фестиваля продали 60 тонн сыра, 5 тонн хлеба, 17 тонн колбас, более 7 тонн меда и другой продукции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220805/syroproizvodstvo-1807534370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), продукты