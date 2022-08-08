https://ria.ru/20220808/podmoskove-1808003804.html

Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье

Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022

Более 140 тысяч человек посетили сырный фестиваль в Подмосковье

Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:29

2022-08-08T12:29

2022-08-08T14:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

продукты

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Фестиваль прошел с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участниками фестиваля стали более 360 человек, для посетителей были организованы концерты, мастер-классы и фотозона."За три дня участники фестиваля продали 60 тонн сыра, 5 тонн хлеба, 17 тонн колбас, более 7 тонн меда и другой продукции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220805/syroproizvodstvo-1807534370.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), продукты