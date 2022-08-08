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В Хельсинки рассказали о судьбе подаренного СССР памятника после демонтажа

В Хельсинки рассказали о судьбе подаренного СССР памятника после демонтажа - РИА Новости, 08.08.2022

В Хельсинки рассказали о судьбе подаренного СССР памятника после демонтажа

Памятник советского скульптура Олега Кирюхина "Мир во всём мире" в Хельсинки, который перенесли в понедельник из-за реконструкции проезжей части в районе... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:12

2022-08-08T15:12

2022-08-08T15:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Памятник советского скульптура Олега Кирюхина "Мир во всём мире" в Хельсинки, который перенесли в понедельник из-за реконструкции проезжей части в районе Хаканиеми, постараются вернуть в район его первоначального размещения после завершения ремонта, рассказала РИА Новости заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен."Скульптуру перевезли из Хаканиеми на склад в восточной части Уусимаа (столичный регион). Статуя доставлена ​​по морю. Дальнейшую судьбу статуи решат город и Художественный музей Хельсинки, которому принадлежит скульптура. Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть, сохраняется в своем контексте", - отметила она.По её словам, для определения точного нового места расположения следует дождаться завершения строительных работ в этом районе."Ближайшие несколько лет это, пожалуй, самая точная оценка, которую я могу дать", - прокомментировала она возможные сроки возвращения памятника.Скульптура была установлена в январе 1990 года. Это – подарок Москвы финской столице.Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно. Например, в 2019 году её предлагали убрать в связи с обновлением и модернизацией района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина. Однако проект не был одобрен.

https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры демонтажа подаренного Советским Союзом памятника "Мир во всем мире" в Хельсинки В Хельсинки демонтировали стоявший на площади Хаканиеми памятник "Мир во всем мире" работы советского скульптора Олега Кирюхина, передает корреспондент РИА Новости. Директор городского художественного музея заявила, что памятник увезут на хранение на время реконструкции проезжей части и что решение никак не связано с текущей геополитической ситуацией. Памятник поставили в 1990 как подарок Москвы финской столице. Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно, например в 2019 - но проект не был одобрен. 2022-08-08T15:12 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хельсинки, ссср, финляндия