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Лукашенко высказался против создания памятника себе - РИА Новости, 08.08.2022
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Лукашенко высказался против создания памятника себе
Лукашенко высказался против создания памятника себе - РИА Новости, 08.08.2022
Лукашенко высказался против создания памятника себе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возведение памятников современникам не должно быть данью моде, и высказался против создания ему памятника. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:27
2022-08-08T13:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возведение памятников современникам не должно быть данью моде, и высказался против создания ему памятника."Единственное, против чего я выступаю, это памятники. "Вот давайте памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову!" Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? Давайте будем от конкретного: возьмите недавно - ребята, наши пилоты, погибли, уводя самолет от Барановичей (пилоты военного самолета Як-130, разбившегося в 2021 году, посмертно получившие звание "Герой Беларуси" – ред.). Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили это. Если кто-то заслуживает - ради бога. Но это не должно быть какой-то модой", - сказал Лукашенко, общаясь во время рабочей поездки с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода. Слова президента приводит его пресс-служба.Работники предприятия напомнили, что раньше в Белоруссии существовала традиция называть учреждения и предприятия именем известных соотечественников. Они предложили возобновить эту традицию. "Абсолютно вас поддерживаю. Вот будет у вас минимум два героя… - назовите их именем этот завод. Я вас поддержу, подпишу указ", - сказал Лукашенко.До этого президент во время общения с работниками предприятия пообещал присвоить звание "Герой Беларуси" за восстановление эффективной работы Миорского металлопрокатного завода."Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси", - подчеркнул Лукашенко. Кому именно поставлена задача вывести работу завода на полную мощность взамен на самое высокое в Белоруссии звание, глава государства не стал уточнять.
https://ria.ru/20220303/geroy-1776189523.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
13:27 08.08.2022
 
Лукашенко высказался против создания памятника себе

Лукашенко заявил, что возведение памятников современникам не должно быть данью моде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возведение памятников современникам не должно быть данью моде, и высказался против создания ему памятника.
"Единственное, против чего я выступаю, это памятники. "Вот давайте памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову!" Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? Давайте будем от конкретного: возьмите недавно - ребята, наши пилоты, погибли, уводя самолет от Барановичей (пилоты военного самолета Як-130, разбившегося в 2021 году, посмертно получившие звание "Герой Беларуси" – ред.). Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили это. Если кто-то заслуживает - ради бога. Но это не должно быть какой-то модой", - сказал Лукашенко, общаясь во время рабочей поездки с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода. Слова президента приводит его пресс-служба.
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Работники предприятия напомнили, что раньше в Белоруссии существовала традиция называть учреждения и предприятия именем известных соотечественников. Они предложили возобновить эту традицию. "Абсолютно вас поддерживаю. Вот будет у вас минимум два героя… - назовите их именем этот завод. Я вас поддержу, подпишу указ", - сказал Лукашенко.
До этого президент во время общения с работниками предприятия пообещал присвоить звание "Герой Беларуси" за восстановление эффективной работы Миорского металлопрокатного завода.
"Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси", - подчеркнул Лукашенко. Кому именно поставлена задача вывести работу завода на полную мощность взамен на самое высокое в Белоруссии звание, глава государства не стал уточнять.
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