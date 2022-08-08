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В Новосибирске несколько домов подтопило из-за дождей - РИА Новости, 08.08.2022
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В Новосибирске несколько домов подтопило из-за дождей
В Новосибирске несколько домов подтопило из-за дождей - РИА Новости, 08.08.2022
В Новосибирске несколько домов подтопило из-за дождей
Подтопления домов в двух районах Новосибирска произошли из-за ливневых дожей, прошедших вечером 7 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии со ссылкой... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:34
2022-08-08T14:47
происшествия
новосибирск
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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Подтопления домов в двух районах Новосибирска произошли из-за ливневых дожей, прошедших вечером 7 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные ЕДДС.Местные жители в соцсетях рассказали, что на Академгородок вечером 7 августа обрушился настоящий тропический дождь. На опубликованных фото и видео запечатлены машины по капот в воде, а также затопленные улицы."Подтопления в результате дождя произошли в следующих районах: Калининский район (улица Богдана Хмельницкого, 64); Советский район (улица Демакова, 3; улица Мусы Джалиля, 1 и бульвар Молодежи; улица Героев Труда, 27б; улица Строителей проспект, 1; улица Кутателадзе, 4/4; улица Рубиновая, 4; улица Кутателадзе, 7а)", – сообщили в мэрии.Собеседница агентства уточнила, что всего с 19.56 (15.56 мск) до 23.59 (19.59 мск) 7 августа текущего года поступило восемь обращений.Ранее региональный режим ЧС ввели в Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов.
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происшествия, новосибирск
14:34 08.08.2022 (обновлено: 14:47 08.08.2022)
 
В Новосибирске несколько домов подтопило из-за дождей

Несколько домов подтопило в двух районах Новосибирска из-за ливневых дождей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Подтопления домов в двух районах Новосибирска произошли из-за ливневых дожей, прошедших вечером 7 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные ЕДДС.
Местные жители в соцсетях рассказали, что на Академгородок вечером 7 августа обрушился настоящий тропический дождь. На опубликованных фото и видео запечатлены машины по капот в воде, а также затопленные улицы.
"Подтопления в результате дождя произошли в следующих районах: Калининский район (улица Богдана Хмельницкого, 64); Советский район (улица Демакова, 3; улица Мусы Джалиля, 1 и бульвар Молодежи; улица Героев Труда, 27б; улица Строителей проспект, 1; улица Кутателадзе, 4/4; улица Рубиновая, 4; улица Кутателадзе, 7а)", – сообщили в мэрии.
Собеседница агентства уточнила, что всего с 19.56 (15.56 мск) до 23.59 (19.59 мск) 7 августа текущего года поступило восемь обращений.
Ранее региональный режим ЧС ввели в Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов.
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