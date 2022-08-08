Рейтинг@Mail.ru
Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России" - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808047286.html
Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России"
Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России" - РИА Новости, 08.08.2022
Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России"
Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:21
2022-08-08T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Тогда подконтрольные Киеву власти планировали "мероприятия по комендантскому часу", в ходе которых они "закроют город на несколько дней", "пойдут по домам и отработают нехороших людей". Впоследствии Ким заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией. Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ."Около 20 производств зарегистрировали правоохранительные органы, поймали пять человек, которые были в розыске. Разобрались с одной группой, которая не будет нам вредить. Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано, все нормально, работаем дальше", - сказал Ким в своем видеообращении.
https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808046230.html
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, украина
14:21 08.08.2022
 
Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России"

Николаевский губернатор Ким: во время рейда по выявлению коллаборантов открыли 20 дел

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Тогда подконтрольные Киеву власти планировали "мероприятия по комендантскому часу", в ходе которых они "закроют город на несколько дней", "пойдут по домам и отработают нехороших людей". Впоследствии Ким заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией. Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
"Около 20 производств зарегистрировали правоохранительные органы, поймали пять человек, которые были в розыске. Разобрались с одной группой, которая не будет нам вредить. Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано, все нормально, работаем дальше", - сказал Ким в своем видеообращении.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
14:16Специальная военная операция на Украине
Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала