https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808047286.html

Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России"

Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России" - РИА Новости, 08.08.2022

Николаевские власти подвели итоги рейда по выявлению "пособников России"

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:21

2022-08-08T14:21

2022-08-08T14:21

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Тогда подконтрольные Киеву власти планировали "мероприятия по комендантскому часу", в ходе которых они "закроют город на несколько дней", "пойдут по домам и отработают нехороших людей". Впоследствии Ким заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией. Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ."Около 20 производств зарегистрировали правоохранительные органы, поймали пять человек, которые были в розыске. Разобрались с одной группой, которая не будет нам вредить. Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано, все нормально, работаем дальше", - сказал Ким в своем видеообращении.

https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808046230.html

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Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина