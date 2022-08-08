https://ria.ru/20220808/nedra-1808001886.html
Абрамченко поручила скорректировать правила получения морских участков недр
Абрамченко поручила скорректировать правила получения морских участков недр - РИА Новости, 08.08.2022
Абрамченко поручила скорректировать правила получения морских участков недр
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая недропользование, подтвердила свое поручение Минприроды и Роснедрам до 15 сентября... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:20
2022-08-08T12:20
2022-08-08T12:20
экономика
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая недропользование, подтвердила свое поручение Минприроды и Роснедрам до 15 сентября скорректировать правила предоставления углеводородных участков недр во внутренних морских водах и территориальном море России, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Прошу подготовить и внести... в правительство Российской Федерации проект акта о внесении изменений в правила предоставления права пользования участком недр для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", - говорится в поручении Минприроды и Роснедрам, с которым ознакомилось агентство.Сейчас недра внутренних вод и территориального моря предоставляются в пользование без проведения аукционов. Как пояснили журналистам в Минприроды, компании могут получить такой участок недр по заявительному принципу из сформированного правительством перечня без раскрытия информации. Если запрашиваемый участок пересекается с другим, Роснедра проводят совещание для сторон для корректировки границ участков. Если стороны не приходят к согласию, ведомство возвращает заявки и проводит аукцион. Согласно поручению Абрамченко, изменение механизма позволит повысить прозрачность получения лицензий на такие участки.В документе также указано, что ведомства должны подготовить проект изменений до 15 сентября."Минприроды России совместно с Роснедрами по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко начали работать над корректировкой действующих правил предоставления участков недр, расположенных в морских акваториях", - сообщили в министерстве.Сейчас прорабатывается несколько вариантов изменения порядка, в том числе предварительное раскрытие информации. "Планируется, что информация о заявках будет публиковаться в открытых источниках. Если таким участком заинтересуются сразу несколько компаний, то он будет выставлен на аукцион", - говорится в сообщении Минприроды.
https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798820437.html
https://ria.ru/20220621/uglevodorody-1797131367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), виктория абрамченко
Абрамченко поручила скорректировать правила получения морских участков недр
Вице-премьер Абрамченко поручила скорректировать правила получения морских участков недр
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая недропользование, подтвердила свое поручение Минприроды и Роснедрам до 15 сентября скорректировать правила предоставления углеводородных участков недр во внутренних морских водах и территориальном море России, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Прошу подготовить и внести... в правительство Российской Федерации проект акта о внесении изменений в правила предоставления права пользования участком недр для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", - говорится в поручении Минприроды
и Роснедрам
, с которым ознакомилось агентство.
Сейчас недра внутренних вод и территориального моря предоставляются в пользование без проведения аукционов. Как пояснили журналистам в Минприроды, компании могут получить такой участок недр по заявительному принципу из сформированного правительством перечня без раскрытия информации. Если запрашиваемый участок пересекается с другим, Роснедра проводят совещание для сторон для корректировки границ участков. Если стороны не приходят к согласию, ведомство возвращает заявки и проводит аукцион. Согласно поручению Абрамченко, изменение механизма позволит повысить прозрачность получения лицензий на такие участки.
В документе также указано, что ведомства должны подготовить проект изменений до 15 сентября.
"Минприроды России совместно с Роснедрами по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко
начали работать над корректировкой действующих правил предоставления участков недр, расположенных в морских акваториях", - сообщили в министерстве.
Сейчас прорабатывается несколько вариантов изменения порядка, в том числе предварительное раскрытие информации. "Планируется, что информация о заявках будет публиковаться в открытых источниках. Если таким участком заинтересуются сразу несколько компаний, то он будет выставлен на аукцион", - говорится в сообщении Минприроды.