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Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз - РИА Новости, 08.08.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220808/murmansk-1808083003.html
Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз
Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз - РИА Новости, 08.08.2022
Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз
Выплаты мурманским спортсменам за победы на первенствах России, Европы и мира будут увеличены в 10-12 раз, в общей сложности на эти цели в 2022 году выделено... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:50
2022-08-08T15:50
мурманская область
общество
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Выплаты мурманским спортсменам за победы на первенствах России, Европы и мира будут увеличены в 10-12 раз, в общей сложности на эти цели в 2022 году выделено более 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Правительство продолжает оказывать поддержку спортсменам. Растет и сумма самих выплат, в среднем она увеличивается в 10-12 раз по каждой категории. Так, спортсмены могут получить до 4 миллионов рублей, а тренеры - до 3,5 миллиона рублей. В этом году выделили в общей сложности 52 миллиона рублей", - сказал Чибис.Он пояснил, что речь идет о победах на соревнованиях высокого уровня – России, Европы и мира. Глава региона также уточнил, что по итогам соревнований 2021 года выплаты получили 44 спортсмена и тренера Мурманской области.
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общество, мурманская область, андрей чибис
15:50 08.08.2022
 
Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз

Губернатор Чибис: выплаты мурманским спортсменам за победы увеличат в 10-12 раз

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Выплаты мурманским спортсменам за победы на первенствах России, Европы и мира будут увеличены в 10-12 раз, в общей сложности на эти цели в 2022 году выделено более 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Правительство продолжает оказывать поддержку спортсменам. Растет и сумма самих выплат, в среднем она увеличивается в 10-12 раз по каждой категории. Так, спортсмены могут получить до 4 миллионов рублей, а тренеры - до 3,5 миллиона рублей. В этом году выделили в общей сложности 52 миллиона рублей", - сказал Чибис.
Он пояснил, что речь идет о победах на соревнованиях высокого уровня – России, Европы и мира. Глава региона также уточнил, что по итогам соревнований 2021 года выплаты получили 44 спортсмена и тренера Мурманской области.
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Мурманская областьОбществоМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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