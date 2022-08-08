https://ria.ru/20220808/murmansk-1808083003.html

Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз

Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз - РИА Новости, 08.08.2022

Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз

Выплаты мурманским спортсменам за победы на первенствах России, Европы и мира будут увеличены в 10-12 раз, в общей сложности на эти цели в 2022 году выделено... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:50

2022-08-08T15:50

2022-08-08T15:50

мурманская область

общество

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Выплаты мурманским спортсменам за победы на первенствах России, Европы и мира будут увеличены в 10-12 раз, в общей сложности на эти цели в 2022 году выделено более 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Правительство продолжает оказывать поддержку спортсменам. Растет и сумма самих выплат, в среднем она увеличивается в 10-12 раз по каждой категории. Так, спортсмены могут получить до 4 миллионов рублей, а тренеры - до 3,5 миллиона рублей. В этом году выделили в общей сложности 52 миллиона рублей", - сказал Чибис.Он пояснил, что речь идет о победах на соревнованиях высокого уровня – России, Европы и мира. Глава региона также уточнил, что по итогам соревнований 2021 года выплаты получили 44 спортсмена и тренера Мурманской области.

https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

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Ольга Фомченкова

общество, мурманская область, андрей чибис