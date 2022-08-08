https://ria.ru/20220808/moskva-1807939367.html
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 08.08.2022
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"
Выполнено почти 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:21
2022-08-08T09:21
2022-08-08T09:22
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выполнено почти 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили примерно 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной доступности нового объекта, основная задача - сделать удобные маршруты для жителей и комфортные общественные пространства. Выполнено примерно 50% от запланированного объема благоустройства, завершить основные работы планируем осенью", - заявил Бирюков.Он сообщил, что сейчас завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, обновляется водосточная сеть, ведется ремонт дождеприемных и смотровых колодцев. Выполняется гидроизоляция зданий, чтобы избежать подтоплений подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов."В рамках проекта расширяем пешеходную зону, ее общая площадь превысит 15 тысяч квадратных метров, затем заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, установим более 100 дорожных знаков и переустроим три светофора. Приступили к монтажу новой системы освещения: на улице Славянский бульвар появятся 130 фонарей со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков.Заммэра добавил, что на прилегающей к ТПУ "Славянский бульвар" территории сохранят существующие зеленые насаждения и дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят порядка 40 тысяч квадратных метров газона и 410 квадратных метров цветников.
https://realty.ria.ru/20220719/tpu-1803380636.html
https://realty.ria.ru/20220727/tpu-1805338412.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
09:21 08.08.2022 (обновлено: 09:22 08.08.2022)
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"
Бирюков: сделано почти 50% работ по благоустройству территории у ТПУ "Славянский бульвар"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выполнено почти 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили примерно 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной доступности нового объекта, основная задача - сделать удобные маршруты для жителей и комфортные общественные пространства. Выполнено примерно 50% от запланированного объема благоустройства, завершить основные работы планируем осенью", - заявил Бирюков.
Он сообщил, что сейчас завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, обновляется водосточная сеть, ведется ремонт дождеприемных и смотровых колодцев. Выполняется гидроизоляция зданий, чтобы избежать подтоплений подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов.
"В рамках проекта расширяем пешеходную зону, ее общая площадь превысит 15 тысяч квадратных метров, затем заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, установим более 100 дорожных знаков и переустроим три светофора. Приступили к монтажу новой системы освещения: на улице Славянский бульвар появятся 130 фонарей со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что на прилегающей к ТПУ "Славянский бульвар" территории сохранят существующие зеленые насаждения и дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят порядка 40 тысяч квадратных метров газона и 410 квадратных метров цветников.