https://ria.ru/20220808/moskva-1807939367.html

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар" - РИА Новости, 08.08.2022

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"

Выполнено почти 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:21

2022-08-08T09:21

2022-08-08T09:22

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выполнено почти 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили примерно 50% работ по благоустройству территории возле ТПУ "Славянский бульвар" на западе столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной доступности нового объекта, основная задача - сделать удобные маршруты для жителей и комфортные общественные пространства. Выполнено примерно 50% от запланированного объема благоустройства, завершить основные работы планируем осенью", - заявил Бирюков.Он сообщил, что сейчас завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, обновляется водосточная сеть, ведется ремонт дождеприемных и смотровых колодцев. Выполняется гидроизоляция зданий, чтобы избежать подтоплений подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов."В рамках проекта расширяем пешеходную зону, ее общая площадь превысит 15 тысяч квадратных метров, затем заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, установим более 100 дорожных знаков и переустроим три светофора. Приступили к монтажу новой системы освещения: на улице Славянский бульвар появятся 130 фонарей со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков.Заммэра добавил, что на прилегающей к ТПУ "Славянский бульвар" территории сохранят существующие зеленые насаждения и дополнительно высадят около 70 деревьев и более 440 кустарников, обустроят порядка 40 тысяч квадратных метров газона и 410 квадратных метров цветников.

https://realty.ria.ru/20220719/tpu-1803380636.html

https://realty.ria.ru/20220727/tpu-1805338412.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва