"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт
"Адмирал Кузнецов" сейчас находится на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.
"Адмирал Кузнецов" сейчас находится на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.
Крейсер успешно завели в док в мае, тогда же начались подготовительные работы.
Крейсер успешно завели в док в мае, тогда же начались подготовительные работы.
Перед началом ремонта док осушили.
Кораблю предстоит доковый ремонт, а затем работы продолжатся у стенки завода.
Кораблю предстоит доковый ремонт, а затем работы продолжатся у стенки завода.
Предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит один газотурбинный агрегат из четырех.
Предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит один газотурбинный агрегат из четырех.
Однако специалисты установили, что ремонт необходим всем четырем агрегатам.
Однако специалисты установили, что ремонт необходим всем четырем агрегатам.
В боевой состав флота авианосец обещают вернуть в 2024 году.
В боевой состав флота авианосец обещают вернуть в 2024 году.
"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — единственный авианесущий корабль ВМФ России.
"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — единственный авианесущий корабль ВМФ России.
Крейсер рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.
Крейсер рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.