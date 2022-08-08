https://ria.ru/20220808/kreyser-1807988669.html

"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт

"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт - РИА Новости, 08.08.2022

"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт

Единственный отечественный авианосец "Адмирал Кузнецов" готовят к масштабной модернизации. "Плавучий аэродром" в доке судоремонтного завода — в фотоленте... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:25

2022-08-08T13:25

2022-08-08T13:34

фото

мурманск

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

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Единственный отечественный авианосец "Адмирал Кузнецов" готовят к масштабной модернизации. "Плавучий аэродром" в доке судоремонтного завода — в фотоленте Ria.ru.

мурманск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мурманск, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"