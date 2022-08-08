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"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт - РИА Новости, 08.08.2022
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"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт
"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт - РИА Новости, 08.08.2022
"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт
Единственный отечественный авианосец "Адмирал Кузнецов" готовят к масштабной модернизации. "Плавучий аэродром" в доке судоремонтного завода — в фотоленте... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:25
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мурманск
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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Единственный отечественный авианосец "Адмирал Кузнецов" готовят к масштабной модернизации. "Плавучий аэродром" в доке судоремонтного завода — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мурманск, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
13:25 08.08.2022 (обновлено: 13:34 08.08.2022)
 

"Курорт" для авианосца: "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт

Читать ria.ru в
Единственный отечественный авианосец "Адмирал Кузнецов" готовят к масштабной модернизации. "Плавучий аэродром" в доке судоремонтного завода — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Адмирал Кузнецов" сейчас находится на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
1 из 9

"Адмирал Кузнецов" сейчас находится на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Крейсер успешно завели в док в мае, тогда же начались подготовительные работы.

Рабочие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
2 из 9

Крейсер успешно завели в док в мае, тогда же начались подготовительные работы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Перед началом ремонта док осушили.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
3 из 9

Перед началом ремонта док осушили.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Кораблю предстоит доковый ремонт, а затем работы продолжатся у стенки завода.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
4 из 9

Кораблю предстоит доковый ремонт, а затем работы продолжатся у стенки завода.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит один газотурбинный агрегат из четырех.

Рабочие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
5 из 9

Предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит один газотурбинный агрегат из четырех.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Однако специалисты установили, что ремонт необходим всем четырем агрегатам.

Рабочие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
6 из 9

Однако специалисты установили, что ремонт необходим всем четырем агрегатам.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В боевой состав флота авианосец обещают вернуть в 2024 году.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
7 из 9

В боевой состав флота авианосец обещают вернуть в 2024 году.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — единственный авианесущий корабль ВМФ России.

Рабочие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
8 из 9

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — единственный авианесущий корабль ВМФ России.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Крейсер рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

Рабочие на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал флота Советского Союза Кузнецов в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО ЦС Звездочка в Мурманске
9 из 9

Крейсер рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
ФотоМурманскТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
 
 
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