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Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи - РИА Новости, 08.08.2022
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Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи - РИА Новости, 08.08.2022
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи
Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:59
2022-08-08T12:59
распространение коронавируса
здоровье - общество
сочи
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жёсткие, чем в Кремле.
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здоровье - общество, сочи, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
12:59 08.08.2022
 
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи

Песков: антиковидные меры в резиденции президента в Сочи жестче из-за присутствия Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в резиденции в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в резиденции в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в резиденции в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жёсткие, чем в Кремле.
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