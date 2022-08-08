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Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи - РИА Новости, 08.08.2022
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи
Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:59
2022-08-08T12:59
2022-08-08T12:59
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жёсткие, чем в Кремле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сочи, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи
Песков: антиковидные меры в резиденции президента в Сочи жестче из-за присутствия Путина