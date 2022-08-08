https://ria.ru/20220808/koronavirus-1808014435.html

Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи

Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи - РИА Новости, 08.08.2022

Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи

Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:59

2022-08-08T12:59

2022-08-08T12:59

распространение коронавируса

здоровье - общество

сочи

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752356596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4272fad4eaa2c2dd6cd8ad0b2e3cc476.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Антиковидные меры в резиденции президента РФ Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жёсткие, чем в Кремле.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, сочи, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19