https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807975204.html
В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 5241 случай COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:28
2022-08-08T11:28
2022-08-08T11:33
распространение коронавируса
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москва
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5241 случай COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5241, госпитализировано - 316 человек, выздоровело - 2845 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 6110 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 863 934 случая коронавируса, выздоровели 2 639 671 человек, умерли 44 583 человек.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:28 08.08.2022 (обновлено: 11:33 08.08.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 5241 новый случай COVID-19, умерли 18 человек