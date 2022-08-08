https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807975204.html

В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 316 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 5241 случай COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:28

2022-08-08T11:28

2022-08-08T11:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5241 случай COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5241, госпитализировано - 316 человек, выздоровело - 2845 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 6110 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 863 934 случая коронавируса, выздоровели 2 639 671 человек, умерли 44 583 человек.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19