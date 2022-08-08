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В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807972042.html
В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 16,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:20
2022-08-08T11:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 16,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 8 721 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа."Выявлено 17 862 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:20 08.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 17862 новых случая COVID-19, умерли 45 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных COVID-19
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в отделении для больных COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 16,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 252 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 16,8%", - говорит в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 8 721 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа.
"Выявлено 17 862 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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