https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807972042.html

В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1252 человека с COVID-19

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 16,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:20

2022-08-08T11:20

2022-08-08T11:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 16,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 8 721 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа."Выявлено 17 862 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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