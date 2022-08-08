https://ria.ru/20220808/kapremont-1808005739.html
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года - РИА Новости, 08.08.2022
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года
Капитальный ремонт поликлиники на улице Коминтерна в городе Мытищи завершится до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
новости подмосковья
капремонт
медучреждения
мытищи
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт поликлиники на улице Коминтерна в городе Мытищи завершится до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.В настоящее время ремонтные работы на объекте выполнены на 58%. Общая стоимость составила 243 миллиона рублей."После ремонта в поликлинике будет располагаться консультативно-диагностический центр третьего уровня", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20220808/preparaty-1807966918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капремонт, медучреждения, мытищи