Рейтинг@Mail.ru
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/kapremont-1808005739.html
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года - РИА Новости, 08.08.2022
Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года
Капитальный ремонт поликлиники на улице Коминтерна в городе Мытищи завершится до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
новости подмосковья
капремонт
медучреждения
мытищи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/01/499000183_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7530cc486158feebbda896e047574a6f.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт поликлиники на улице Коминтерна в городе Мытищи завершится до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.В настоящее время ремонтные работы на объекте выполнены на 58%. Общая стоимость составила 243 миллиона рублей."После ремонта в поликлинике будет располагаться консультативно-диагностический центр третьего уровня", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20220808/preparaty-1807966918.html
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/01/499000183_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_23fa997b691875683227804ac0b0b185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
капремонт, медучреждения, мытищи
12:34 08.08.2022
 

Капремонт поликлиники в Мытищах завершат до конца года

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в медучреждении
Капитальный ремонт в медучреждении - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Капитальный ремонт в медучреждении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт поликлиники на улице Коминтерна в городе Мытищи завершится до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
В настоящее время ремонтные работы на объекте выполнены на 58%. Общая стоимость составила 243 миллиона рублей.
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
11:18Новости Подмосковья
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске
"После ремонта в поликлинике будет располагаться консультативно-диагностический центр третьего уровня", - сообщила пресс-служба.
 
Новости ПодмосковьяКапремонтМедучрежденияМытищи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала