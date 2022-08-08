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Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией - РИА Новости, 08.08.2022
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Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией
Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией - РИА Новости, 08.08.2022
Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией
Западные страны пытаются разрушить связи между Россией и Камбоджей и оказать давление на королевство, сообщил посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:41
2022-08-08T13:41
в мире
россия
камбоджа
пномпень
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Западные страны пытаются разрушить связи между Россией и Камбоджей и оказать давление на королевство, сообщил посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик."Здесь относятся с пониманием к непростой ситуации, в которой оказались отечественные предприниматели. Западники пытаются оказывать масштабное давление на королевство в попытках разрушить давние дружественные связи между нашими странами, но безуспешно. В Камбодже хорошо помнят опыт санкций коллективного Запада. Страна находилась в серьёзной изоляции в 1980-е годы, получая содействие в основном от СССР и некоторых государств социалистического лагеря", - сказал Боровик в эфире телеканала "Россия 24".Министры иностранных дел Российской Федерации и Королевства Камбоджа провели переговоры в Пномпене 5 августа в рамках мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они договорились способствовать дальнейшему развитию давних дружеских связей и взаимной поддержки между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в соответствии с основополагающими принципами у народов обеих стран.Посол так же отметил, что Россия в настоящее время активно принимает участие в поддержке Камбоджи."В ходе визита министра, камбоджийской стороне были переданы 500 тестовых систем для обнаружения обезьяньей оспы... Дружественному настрою местных властей и деловых кругов способствует то, что многие представители, в том числе члены правительств, руководители министерств, ведомств вооружённых сил, правоохранительных органов обучались в нашей стране и сохранили самые позитивные воспоминания. С 1980 года более 8 тысяч камбоджийцев обучались в советских и российских вузах. Мы продолжаем работать в этом направлении, предоставляя камбоджийской стороне стипендии для обучения", - добавил посол РФ.
https://ria.ru/20220807/diplomatiya-1807760335.html
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в мире, россия, камбоджа, пномпень
13:41 08.08.2022
 
Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией

Посол Боровик: Запад безуспешно пытается заставить Камбоджу не работать с Россией

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСтолица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Западные страны пытаются разрушить связи между Россией и Камбоджей и оказать давление на королевство, сообщил посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик.
"Здесь относятся с пониманием к непростой ситуации, в которой оказались отечественные предприниматели. Западники пытаются оказывать масштабное давление на королевство в попытках разрушить давние дружественные связи между нашими странами, но безуспешно. В Камбодже хорошо помнят опыт санкций коллективного Запада. Страна находилась в серьёзной изоляции в 1980-е годы, получая содействие в основном от СССР и некоторых государств социалистического лагеря", - сказал Боровик в эфире телеканала "Россия 24".
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Министры иностранных дел Российской Федерации и Королевства Камбоджа провели переговоры в Пномпене 5 августа в рамках мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они договорились способствовать дальнейшему развитию давних дружеских связей и взаимной поддержки между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в соответствии с основополагающими принципами у народов обеих стран.
Посол так же отметил, что Россия в настоящее время активно принимает участие в поддержке Камбоджи.
"В ходе визита министра, камбоджийской стороне были переданы 500 тестовых систем для обнаружения обезьяньей оспы... Дружественному настрою местных властей и деловых кругов способствует то, что многие представители, в том числе члены правительств, руководители министерств, ведомств вооружённых сил, правоохранительных органов обучались в нашей стране и сохранили самые позитивные воспоминания. С 1980 года более 8 тысяч камбоджийцев обучались в советских и российских вузах. Мы продолжаем работать в этом направлении, предоставляя камбоджийской стороне стипендии для обучения", - добавил посол РФ.
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