Посол в Пномпене: Запад пытается заставить Камбоджу не работать с Россией
Посол Боровик: Запад безуспешно пытается заставить Камбоджу не работать с Россией
Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Западные страны пытаются разрушить связи между Россией и Камбоджей и оказать давление на королевство, сообщил посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик.
"Здесь относятся с пониманием к непростой ситуации, в которой оказались отечественные предприниматели. Западники пытаются оказывать масштабное давление на королевство в попытках разрушить давние дружественные связи между нашими странами, но безуспешно. В Камбодже хорошо помнят опыт санкций коллективного Запада. Страна находилась в серьёзной изоляции в 1980-е годы, получая содействие в основном от СССР и некоторых государств социалистического лагеря", - сказал Боровик в эфире телеканала "Россия 24".
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Министры иностранных дел Российской Федерации и Королевства Камбоджа провели переговоры в Пномпене 5 августа в рамках мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они договорились способствовать дальнейшему развитию давних дружеских связей и взаимной поддержки между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в соответствии с основополагающими принципами у народов обеих стран.
Посол так же отметил, что Россия в настоящее время активно принимает участие в поддержке Камбоджи.
"В ходе визита министра, камбоджийской стороне были переданы 500 тестовых систем для обнаружения обезьяньей оспы... Дружественному настрою местных властей и деловых кругов способствует то, что многие представители, в том числе члены правительств, руководители министерств, ведомств вооружённых сил, правоохранительных органов обучались в нашей стране и сохранили самые позитивные воспоминания. С 1980 года более 8 тысяч камбоджийцев обучались в советских и российских вузах. Мы продолжаем работать в этом направлении, предоставляя камбоджийской стороне стипендии для обучения", - добавил посол РФ.