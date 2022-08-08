https://ria.ru/20220808/izrail-1808012654.html

Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic

Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic - РИА Новости, 08.08.2022

Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic

Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:53

2022-08-08T12:53

2022-08-08T13:26

в мире

израиль

палестина

rt arabic

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT."Это произошло после того, как офицер заметил, что камера съемочной группы направлена на него. В это время военные стягивали силы к протестующим палестинцам, которые выступали в поддержку Газы", — говорится в сообщении.Рядом находились и другие представители СМИ, добавили в RT."Яфа Стейти и оператор вовремя легли на землю, никто не пострадал", — сообщает телеканал.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет", направленную против палестинской группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. При этом из Газы запустили по Израилю около тысячи ракет, практически 96 процентов из них перехватила система ПВО "Железный купол".Вечером 7 августа стороны договорились о перемирии, которое вступило в силу в 23:30 по местному времени. Однако и после этого на юге Израиля снова звучали сирены воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220808/peremirie-1807963878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, палестина, rt arabic, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа