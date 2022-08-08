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Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic - РИА Новости, 08.08.2022
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Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic
Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic - РИА Новости, 08.08.2022
Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic
Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:53
2022-08-08T13:26
в мире
израиль
палестина
rt arabic
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT."Это произошло после того, как офицер заметил, что камера съемочной группы направлена на него. В это время военные стягивали силы к протестующим палестинцам, которые выступали в поддержку Газы", — говорится в сообщении.Рядом находились и другие представители СМИ, добавили в RT."Яфа Стейти и оператор вовремя легли на землю, никто не пострадал", — сообщает телеканал.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет", направленную против палестинской группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. При этом из Газы запустили по Израилю около тысячи ракет, практически 96 процентов из них перехватила система ПВО "Железный купол".Вечером 7 августа стороны договорились о перемирии, которое вступило в силу в 23:30 по местному времени. Однако и после этого на юге Израиля снова звучали сирены воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220808/peremirie-1807963878.html
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в мире, израиль, палестина, rt arabic, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
12:53 08.08.2022 (обновлено: 13:26 08.08.2022)
 
Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic

Израильский военный на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT.
"Это произошло после того, как офицер заметил, что камера съемочной группы направлена на него. В это время военные стягивали силы к протестующим палестинцам, которые выступали в поддержку Газы", — говорится в сообщении.
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Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в секторе Газа
Рядом находились и другие представители СМИ, добавили в RT.
"Яфа Стейти и оператор вовремя легли на землю, никто не пострадал", — сообщает телеканал.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет", направленную против палестинской группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. При этом из Газы запустили по Израилю около тысячи ракет, практически 96 процентов из них перехватила система ПВО "Железный купол".
Вечером 7 августа стороны договорились о перемирии, которое вступило в силу в 23:30 по местному времени. Однако и после этого на юге Израиля снова звучали сирены воздушной тревоги.
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В миреИзраильПалестинаRT ArabicИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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