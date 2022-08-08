12:53 08.08.2022 (обновлено: 13:26 08.08.2022)
Военный ЦАХАЛ на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic
Израильский военный на границе с Палестиной открыл огонь по журналисту RT Arabic
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Офицер армии Израиля открыл огонь по корреспонденту RT Arabic Яфе Стейти во время прямого эфира на границе с Палестиной, сообщается в Telegram-канале RT.
"Это произошло после того, как офицер заметил, что камера съемочной группы направлена на него. В это время военные стягивали силы к протестующим палестинцам, которые выступали в поддержку Газы", — говорится в сообщении.
Рядом находились и другие представители СМИ, добавили в RT.
"Яфа Стейти и оператор вовремя легли на землю, никто не пострадал", — сообщает телеканал.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет", направленную против палестинской группировки "Исламский джихад". Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. При этом из Газы запустили по Израилю около тысячи ракет, практически 96 процентов из них перехватила система ПВО "Железный купол".
Вечером 7 августа стороны договорились о перемирии, которое вступило в силу в 23:30 по местному времени. Однако и после этого на юге Израиля снова звучали сирены воздушной тревоги.